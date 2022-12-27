Минцифры рекомендовало россиянам обновить приложение «Госуслуги»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старые версии мобильных приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» на операционной системе Android не будут работать с 27 декабря, сообщило Минцифры. Пользователям рекомендовано обновить их для сохранения безопасности передаваемых данных.

Старые версии мобильных приложений на ОС (операционной системе. — NEWS.ru) Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных, — говорится в сообщении.

В Минцифры также добавили, что пользователям нужно включить автоматическое обновление: в этом случае на смартфоне всегда будет «актуальная и рабочая версия» приложения.

Для обновления приложений зайдите в магазин приложений на устройстве, выберите «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» и нажмите «Обновить», — резюмировали в ведомстве.

Совет Федерации ранее одобрил закон о запрете передачи персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг.

Запрет, который вступит в силу 1 марта 2023 года, касается компаний с государственным участием и финансовых организаций. Список мессенджеров, подпадающих под запрет, составит Роскомнадзор. Он должен быть опубликован на официальном сайте ведомства.