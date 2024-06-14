Минцифры поддержит семьи пострадавших при обстреле ВСУ журналистов Минцифры: семьям пострадавших журналистов НТВ при обстреле ВСУ окажут поддержку

Фото: МО Украины

Минцифры РФ окажет всевозможную поддержку семьям журналистов, пострадавших в результате обстрела ВСУ Горловки, передает пресс-служба ведомства. Министр цифрового развития Максута Шадаева также выразил соболезнования родственникам погибшего оператора телеканала Валерия Кожина.

Обещаю, что Минцифры со своей стороны окажет всю необходимую поддержку семьям пострадавших журналистов, — подчеркнул глава ведомства.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько объявил, что корреспондент службы информации НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телеканала были ранены в Донецкой Народной Республике. Главврач городской больницы № 2 Нелля Якуненко позднее уточнила, что раненые журналисты находились в коме. По ее словам, пострадавших прооперировали.

Позже стало известно, что скончался оператор телекомпании НТВ Кожин. Информацию подтвердил мэр Горловки. Кожин вместе с коллегами попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. На фоне инцидента уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный Комитет защиты журналистов. Она выразила в Telegram-канале соболезнования родным и близким военкора.