Минцифры может разблокировать пиратские кинотеатры РИА Новости: Минцифры работает над отказом от блокировки ряда пиратских кинотеатров

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Минцифры прорабатывает возможность отменить блокировку сайтов, которые показывают видеоматериалы западных компаний, не представленные официально в Российской Федерации, сообщил РИА Новости источник в отрасли. Он пояснил, что такой видеоконтент не должен быть показан на российских онлайн-площадках, находиться в прокате в кинотеатрах, содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ.

Минцифры совместно с представителями отрасли прорабатывает предложения отказаться от ограничений доступа к сайтам, предоставляющим нелицензионный видеоконтент западных мейджоров, на определенных условиях, — рассказал он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал «правильных пиратов» скачивать и распространять в Сети фильмы и сериалы, которые стали недоступны в России по решению правообладателей. По словам политика, такой урон приведет к банкротству кинокомпаний, не желающих работать в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что смотрит фильмы, которые были скачаны с пиратских ресурсов. Пользоваться он этими площадками не умеет, поэтому ленты ему скачивают. Представитель Кремля согласился со словами зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что теперь необходимый материал нужно искать на «пиратских сервисах».