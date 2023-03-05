«Мина замедленного действия»: Пушков о споре США и Китая из-за Тайваня Пушков рассказал о неизбежности глубокого конфликта США и Китая из-за Тайваня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что конфликт между США и Китаем неизбежен из-за Тайваня. Он назвал готовность Вашингтона передать острову оружие «миной замедленного действия». Он признал при этом, что неизвестно, когда противостояние двух стран перейдет в активную фазу.

Нож острый для США и противников воссоединения с Китаем на самом Тайване. Часовой механизм этой геополитической мины замедленного действия продолжает тикать. Час икс неизвестен, — написал Пушков.

Подписчики парламентария согласились с его мнением и добавили, что США «играют с огнем».

Ранее стало известно, что власти Китайской Народной Республики намерены в 2023 году ускорить программу модернизации Народно-освободительной армии, а также усилить боевую подготовку своих войск, сообщается в специальном докладе правительства. В документе уточняется, что Пекину необходимо укреплять и приумножать результаты военной реформы. Отмечается, что китайское правительство планирует наращивать свой военный потенциал. В КНР добавили, что для реализации этого плана будет повышена «государственная мощь» в области оборонной науки, техники и промышленности.