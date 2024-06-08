Милонов заступился за Бузову и поставил точку в споре о дресс-коде Милонов: дресс-код для артистов должны вводить организаторы, а не государство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Дресс-код для артистов должны вводить организаторы шоу, а не государство, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru. По его словам, певица Ольга Бузова, вокруг образа которой на выступлении разразился скандал, ничего такого не сделала.

По словам Милонова, дресс-код — это часть корпоративной этики, он вводится не на государственном уровне, а на уровне организаторов концерта. Он привел в пример детский муниципальный праздник и отметил, что для него нужна определенная одежда.

А Бузова ничего такого не сделала. Она не может похвастаться никакими талантами, единственное, чем может блистать, это ляжками на plus size любителя. Обвинять Бузову в том, что она Бузова, бессмысленно, она всем это демонстрирует, — отметил депутат.

Он добавил, что не является сторонником какого-то дресс-кода для музыкантов. По словам Милонова, когда-то и рокеров за джинсы ругали, но в таком раже можно «дойти непонятно до чего».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что уже давно следовало ввести в России обязательный дресс-код для артистов на их выступлениях. По его словам, звезды шоу-бизнеса не должны забывать о том, что они привлекают особое внимание общественности и влияют на мнения.

До этого депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова на фоне выступления Бузовой в Уфе предложила ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений. Соответствующее обращение она направила министру культуры РФ Ольге Любимовой.