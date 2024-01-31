Милонов возмутился идеей брака с погибшими бойцами СВО Милонов назвал кощунственной идею оформления брака с погибшими бойцами СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива о разрешении женщинам заключать посмертный брак с погибшими участниками СВО глумлива, кощунственна и неэтична, заявил в беседе с НСН депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, сожительнице погибшего бойца можно предоставить социальные льготы и без регистрации брака.

Как уточняет издание, на рассмотрение Госдуму поступил законопроект, предлагающий разрешить признавать супругами (с точки зрения предоставления соцгарантий) женщин, чей гражданский сожитель погиб в ходе СВО. Милонов выступил против трактовок этой инициативы как о «браках с погибшими военными».

Как можно заключить брак с погибшим человеком? <...> Можно признать социальные гарантии, но браком признать невозможно никак. Брак — это такая вещь, там требуется официальное согласие двух сторон. К тому же это глумливо и кощунственно, мне кажется. Если честно, это просто неэтично, — высказал мнение депутат.

По словам авторов инициативы, «фактической супругой» военнослужащего можно признать женщину, которая совместно прожила с ним не менее трех лет, либо не менее года при наличии ребенка. По предложению авторов документа, после решения суда «фактическая» супруга получает право стать наследником погибшего, а также права на положенные по закону льготы. При этом о «браках с погибшими военными» в проекте закона не упоминается.

Ранее Госдума не поддержала законопроект о выплатах гражданским женам погибших в зоне СВО военных. Как пояснила глава парламентского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, если мужчина не счел нужным регистрировать брак, значит, у него были какие-то сомнения в своей спутнице.