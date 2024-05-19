Милонов раскрыл, как нужно наказать устроивших перестрелку в Кемерово Милонов: стрелявших в Кемерово нужно выслать из России в «столыпинском вагоне»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что стрелявших в Кемерово нужно выслать из России в «столыпинском вагоне». Парламентарий отметил, что таким людям оружие выдавать нельзя.

Если среди них были мигранты, то, считаю, что проверить нужно не только то, как они получили оружие, но и как они получили паспорта. <...> Надо проверить всех: кто выдавал, медиков, делавших соответствующие заключения, — подчеркнул депутат.

Парламентарий признался, что его не устраивает выдача оружия на основании того, что человек не стоит на учете. Милонов предположил, что такие люди могут оказаться психопатами, которые не попались. Политик также призвал прогонять всех через полную психиатрическую экспертизу, особенно мигрантов, кто получил паспорт не по рождению. Психиатры, по его мнению, должны отвечать за тех, кому одобрили выдачу оружия. Тогда, убежден Милонов, разрешений будет гораздо меньше.

А негодяев лишить разрешения на оружие пожизненно, отобрать паспорта России и в столыпинском вагоне выслать к чертям собачим, — заключил депутат.

Ранее появилось видео перестрелки при участии мигрантов в Кемерово. Инцидент произошел утром 19 мая. Жители ЖК «Мичуринские аллеи» проснулись от звуков стрельбы во дворе дома.