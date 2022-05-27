Милонов раскритиковал идею разрешить тратить маткапитал на автомобиль

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Материнский капитал необходим в первую очередь ребенку, а не его родителям, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Таким образом он прокомментировал предложение разрешить семьям тратить эту выплату на покупку автомобиля. В комментарии для «Слово и Дело» он предположил, что родители будут просто «менять» маткапитал на машину.

Я понимаю, что есть большое искушение просто монетизировать маткапитал и поменять его на автомобиль. Но если мы говорим об этом, можно выплачивать субсидии на авто для многодетных семей. А пока я не готов это поддерживать. Все-таки этот материнский капитал сделан именно для того, чтобы помочь маме и ребенку. А так, ну что — будет мужик ездить на этой машине, — аргументировал Милонов.

Он предложил реализовывать материнский капитал через портал «Госуслуги», чтобы избежать длительного ожидания в очередях. Депутат подчеркнул, что приоритетом для семьи должна являться покупка жилья или улучшение жилищных условий. Милонов призвал оформлять выплаты маткапитала через онлайн-сервис так же, как и соцвыплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Ранее заместитель председателя комитета Думы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. Как полагает парламентарий, семьи могли бы использовать маткапитал в рамках действующей до конца 2023 года кредитной программы «Семейный автомобиль». По словам Лантратовой, к ней часто поступают обращения подобного толка.