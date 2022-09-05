Милонов призвал жителей Великобритании ездить на ослах Депутат Милонов призвал жителей Великобритании ездить на ослах из-за цен на бензин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

В связи с высокими ценами на бензин в Великобритании, ее жителям лучше отказаться от вредных машин и ездить на ослах, заявил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Он также отметил, что этим животным не нужны хорошие дороги, а отходами их жизнедеятельности можно обогревать дома, пишет Pravda.Ru.

Я бы посоветовал дорожным службам Великобритании отказаться от вредных машин, которые потребляют предательски дорогой бензин, и перейти всё-таки на ослов. Потому что это будет двойной бонус. Во-первых, ослам не нужны хорошие дороги. Во-вторых, отходы жизнедеятельности ослов можно использовать для обогрева британских жилищ, — отметил политик.

Парламентарий убежден, что это будет правильным и экологичным решением. По его словам, самое главное, что тогда Великобритания избавится от российской зависимости «ослами и их фекалиями».

Милонов ранее предложил запретить россиянам ездить в Европу, а особенно в страны НАТО. По его словам, это небезопасно и безнравственно. Депутат добавил, что если кому захотелось в европейские страны, то пусть пишут расписку, что берут на себя все риски. Он также отметил, что россияне должны знать, что часть суммы от чашки кофе в Европе пойдет на оплату снарядов, «которые убивают русских людей»