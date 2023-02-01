Милонов призвал запретить называть детей необычными именами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Необходимо на законодательном уровне запретить называть детей экзотическими именами, заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. В разговоре с НСН депутат объяснил, что необычные имена, которые придумывают родители, могут навредить ребенку и стать причиной для насмешек.

Если родители предлагают в ЗАГСе зарегистрировать такое имя, надо срочно вызывать карету скорой помощи проверить, не сошли ли они с ума. Если они алкоголики, наркоманы, тунеядцы, они могут любое имя придумать под воздействием этих веществ, — подчеркнул парламентарий.

Милонов призвал родителей переименовывать себя, а не издеваться над детьми. По мнению депутата, необычные и непривычные русскому слуху имена выбирают не самые образованные люди. Парламентарий отметил, что самый лучший способ дать имя ребенку — это изучить святцы и оттуда выбрать понравившееся.

Есть много разных имен. И если бы эти люди имели хоть какое-нибудь образование, отличное от образования Полиграфа Полиграфовича Шарикова, то они могли бы выбрать более милое и имеющее хоть какой-то смысл имя, — заключил Милонов.

Московский ЗАГС 31 января рассказал о самых необычных именах, которые давали детям в 2022 году. Ими стали Урал, Авокадий и Лавр-Космос, а также Астра, Муза и Бриллиант. Всего за прошлый год в ЗАГСах зарегистрировали более 10 тысяч имен младенцев.