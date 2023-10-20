Милонов призвал задуматься депутатов с охраной, все ли с ними в порядке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал задуматься парламентариев, имеющих охрану, все ли с ними в порядке. В разговоре с NEWS.ru политик напомнил, что год провел в зоне проведения военной операции на Украине, в том числе заходя на новые территории вместе со штурмовыми бригадами.

Не нужна депутату охрана. Если депутату нужна охрана, значит, что-то в нем не так. <...> Если ты не можешь справиться без охраны, значит, ты должен задуматься, что что-то с тобой не так, — сказал Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что депутату нужна охрана только в экстремальных случаях. У самого Милонова, по его словам, есть охрана — «архангел Михаил на небесах».

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал региональных чиновников. Он заявил, что им надо передвигаться без дорогих автомобилей и охраны. Таким образом, по его мнению, представители власти смогут общаться с местными жителями.

До этого Меликов заявил, что отсутствие необходимого финансирования привело к немыслимому износу электросетей в Дагестане. По его словам, данный вопрос выходит за рамки полномочий региональной власти и требует решений на федеральном уровне. Он подчеркнул, что по факту отключений электричества необходимо провести проверку и задействовать экстренные меры.