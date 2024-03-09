Милонов призвал власти Приморья найти назвавшего ветерана СВО мразью Милонов: оскорбившего ветерана СВО мужчину необходимо наказать по закону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Мужчину, который в Уссурийске встал на место для инвалидов и назвал ветерана СВО, сделавшего ему замечание мразью, необходимо наказать согласно закону, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы Виталий Милонов. Парламентарий считает, что его нужно навсегда лишить водительских прав.

Местные власти в Уссурийске обязаны найти и наказать его официально, согласно закону. Несмотря на мою ненависть к таким подонкам, я не считаю, что его нужно отлавливать и бить морду. Функция наказания должна быть только государственной, — сказал Милонов.

Милонов считает, что машину агрессора нужно продать, а средства направить на нужды спецоперации. Он отметил, что обидчика необходимо наказать, чтобы «другим неповадно было».

Лишить прав управления автомобилем навсегда, чтобы он больше не искушал людей и не парковался на стоянках для инвалидов. Наказать четко и по закону, чтобы другим неповадно было. Пусть в центре Уссурийска унитазы чистит, чтобы все видели, почему он так делает. А машину у него отобрать, продать, а деньги отдать на нужды СВО, помочь нуждающимся, — заключил собеседник.

Ранее солдат с позывным «Кипиш» на парковке ТЦ «Русский рынок» столкнулся с водителем Toyota, который занял одно из мест для инвалидов. Боец сделал ему замечание, так как сам является инвалидом второй группы. В ответ на его слова, автолюбитель сказал, что оторвет ветерану вторую ногу, заявив: «Понаехало тут с СВО мразей всяких».