Милонов призвал вернуть бренд «Жигули» Депутат Милонов призвал отказаться от латиницы в названиях отечественных автобрендов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Отечественному автопрому необходимо отказаться от написания марок и моделей автомобилей латиницей, а также вернуть бренд «Жигули», заявил в разговоре с изданием «Газета.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, российские маркетологи ошибочно полагают, что торговые марки, названные латиницей, более привлекательны для потребителя.

Это некий комплекс, который нам Запад прививал: если западное, значит качественное. На самом деле это достаточно глупый шаблон, — высказал мнение Милонов.

Народный избранник подчеркнул, что для продажи автомобилей на российском рынке следует выбирать для машин русские названия. В этом плане он выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за возрождение бренда «Москвич» и отметил, что АвтоВАЗу следует вернуть название моделей «Жигули».

В моем арсенале есть Lada Vesta, купленная одной из первых. Я со своими друзьями называю ее «Жигули». Иностранцам было неудобно проговаривать это название, поэтому «Жигули» за границей продавались под удобным для них названием Lada. Но «Жигули» — это же было для нас. Почему они перестали использовать это название? Надо вернуть! — резюмировал Милонов.

Ранее News.ru рассказал, какой новый автомобиль можно купить за 1,5 млн рублей в 2023 году. Уточняется, что АвтоВАЗ, не переписывавший ценники весь прошлый год, с 1 марта поднял розничные цены.