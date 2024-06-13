Милонов призвал ужесточить правила выдачи оружия после стрельбы в Калуге Депутат Милонов: выдавать лицензию на оружие нужно после специальных анализов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru выступил за ужесточение правил выдачи оружия после стрельбы в Калужской области. По словам парламентария, необходимо строже проверять людей на предмет алкогольной зависимости.

У нас, к сожалению, очень плохие критерии проверки по оружию в плане алкогольной зависимости. Люди с алкогольной зависимостью не имеют права иметь оружие. И это должно подтверждаться не просто вот этой устаревшей формой справки из наркодиспансера, в которых ни один алкоголик не состоит на учете, только самые ответственные, — высказался депутат.

По словам Милонова, существуют анализы, которые показывают «признаки пьянства». Он подчеркнул, что оружие и алкоголь несовместимы. Парламентарий также отметил, что лжеохотники зачастую любят «рассекать на дорогущих джипах» и пострелять в «бедных животных».

Оружие и алкоголь — несовместимые вещи. Так называемые охотники, лжеохотники, которые любят порассекать на своих дорогущих джипах с французским коньяком и пострелять в бедных животных. Оружие надо выдавать ответственно, — заключил Милонов.

12 июня под Калугой мужчина напал на двух женщин у монастыря Оптина пустынь. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта была ранена женщина. На сделанной автомобильным видеорегистратором записи видно, что одетый в камуфляжный костюм гражданин с автоматическим оружием в руках угрожает женщинам, а затем стреляет в землю.