Милонов призвал простить уехавших и затем вернувшихся россиян

Виталий Милонов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Уехавших после начала военной операции, а затем вернувшихся домой россиян не следует критиковать, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов изданию «Слово и Дело». Они могли сначала запаниковать, но всё же приехали обратно на родину, объяснил он.

Вернувшиеся — это люди, которые, может быть, поддались панике. Возможно, и мы не до конца дорабатывали. Может быть, не совсем правильно люди получали информацию о целях спецоперации. Но это показывает, что ту сумятицу, которую пытались внести наши оппоненты, иностранные СМИ и западные соцсети в отношении спецоперации, нам удалось развеять, — сказал Милонов.

Вернувшиеся в страну понимают, что «правда на стороне России», иначе бы они остались за границей, считает депутат. Он отметил, что участницы Pussy Riot Люся Штейн и Мария Алёхина, как и «прочие ведьмы», должны остаться вне России навсегда, их возвращать нельзя.

До этого Виталий Милонов назвал проституткой уехавшую в Канаду фигуристку Наталью Забияко. Он предрёк ей алкогольную зависимость после вылета из сборной и предложил плясать перед трансгендерами. Отдельно депутата возмутил выбор страны.