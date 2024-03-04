Милонов призвал посадить напавшего на женщину с ножом мигранта на 20 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депортация станет слишком мягким наказанием для гражданина Узбекистана, который совершил вооруженное нападение на свою знакомую в подмосковном Видном, таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, фигуранта следует посадить в тюрьму на 20 лет.

Депортировать его нужно было раньше. Сейчас, если он такое совершил, его нужно посадить в тюрьму, лет на 20 и без права на досрочное освобождение. Это будет в назидание всем уродам, которые с ножом нападают на женщин, потому что им что-то послышалось, — считает Милонов.

Депутат отметил, что подобное поведение является дикостью. Он призвал развешивать в аэропортах новость о заключении нападавшего, чтобы все люди понимали, что бывает за подобные преступления.

2 марта в Видном Московской области мужчина избил знакомую и нанес ей три ножевых ранения. По данным Следственного комитета, инцидент произошел у кафе в Советском проезде. Момент нападения, в ходе которого фигурант нанес своей знакомой удары по голове и туловищу, попал на камеру видеонаблюдения. Конфликт произошел из-за того, что женщина оскорбила супругу обвиняемого.

Потерпевшей экстренно оказали медицинскую помощь, она находится на стационарном лечении. Следователи ходатайствовали в суде об аресте обвиняемого.