Милонов призвал отправить недовольных традициями РФ мигрантов на родину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Если мигрантам не нравятся российские традиции, они спокойно могут учиться на Родине, чтобы их ничего не оскорбляло, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По его словам, России не нужны граждане, которые нарушают закон.

Если мигрантам не нравятся наши традиции, чтобы их ничего не оскорбляло, они спокойно могут учиться на Родине. Нам такие граждане не нужны. Есть много случаев, где мы узнаем, что дети мигрантов устроили драку, оскорбили кого-то. Так они и в будущем это делать будут. Они уже в детстве должны понять, как себя вести непозволительно, а если мы будем все спускать, что будет с нашим обществом в будущем? Если мигрант произносит оскорбительные слова в адрес русских и России, не нужно оскорблять его в ответ, надо сдержаться, взять за руку, отвести на вокзал и отправить домой, — рассказал Милонов.

Парламентарий добавил, что если мигрантами было совершено противоправное действие, нужно обратиться в полицию, чтобы правоохранительные органы могли разобраться в ситуации и наказать преступника.

Ранее депутат Виктор Водолацкий рассказал, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками проведет слушание по вопросу наплыва мигрантов. Он признал, что в стране действительно есть территории с высокой концентрацией иностранцев, а созданные ими анклавы вызывают беспокойство у местных жителей.