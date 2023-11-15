Милонов призвал отправить на лечение петербурженку, оскорбившую бойцов СВО

Фото: t.me/govoritmilonov

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправить на лечение в военный госпиталь петербурженку, оскорблявшую в баре участников СВО. Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей признался NEWS.ru, что вменяемость девушки вызывает у него сомнения.

Эта девушка какая-то сумасшедшая. Интересно, что у нее за отец-депутат. Думаю, какой-то муниципальный, сельский, а может, вообще бывший депутат. Но на его месте мне было бы очень стыдно за дочь, которая так его опозорила. Искренне рассчитываю, что ему сейчас очень жаль за поведение избалованной расфуфырки, — заявил Милонов.

По словам депутата, он бы не стал привлекать девушку к уголовной ответственности. Милонов пояснил, что петербурженка, судя по ее риторике, «не совсем вменяемая» и ей нужна помощь.

Было бы хорошо отправить ее в госпиталь, где наши бойцы проходят лечение и реабилитацию, чтобы она уже в трезвом виде поговорила с этими людьми. И думаю, что тогда ей станет настолько стыдно, что подобного она себе не позволит никогда в жизни. Я искренне надеюсь, что она это все говорила и делала не из злого умысла или потому что это ее убеждения, а потому что она дура неадекватная, — сказал он.

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что ей присылают видео, на котором посетительница бара в Петербурге несколько раз открыто оскорбляет военнослужащих и обещает депортировать из города всех участников СВО. Девушка также припугнула молодых людей, что ее отец — депутат и он может легко «устроить им проблемы». Мизулина рассказала, что все необходимые материалы уже направили в полицию.

Ранее посетительница одного из кафе в Донецке устроила скандал и обрушилась с оскорблениями на военнослужащих из Бурятии, обвинив их в том, что они участвуют в СВО только ради денег. Впоследствии женщине пришлось записать видео, в котором она извинилась перед бойцами.