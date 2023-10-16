Милонов призвал навсегда запретить выступления Мадонны в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певице Мадонне необходимо навсегда запретить выступать в России, так как ее программа не соответствует культурным и нравственным ценностям, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он напомнил, что артистка открыто поддерживала Украину.

Она однозначно сюда не въедет, 100%. Я думаю, она максимум может попрыгать в районе Киева, хотя вряд ли это сделает, потому что старушка стала весьма трусливой. А в России просто невозможно ее выступление, она высказывалась в поддержку киевского режима, это зафиксировано. Ее никто не пустит. Даже если она захочет въехать как объект животного мира, непонятно с точки зрения безопасности. Может, кусаться начнет, — сказал Милонов.

Мадонна выступает в рамках мирового турне. В ее программе имеются намеки на пропаганду ЛГБТ и оскорбление чувств верующих.

Во время выступления в Лондоне Мадонна вышла на сцену, завернувшись в украинский флаг. Певица взяла сине-желтое знамя для исполнения грустной баллады «Не плачь обо мне, Аргентина» (Don’t Cry for Me Argentina). На том же выступлении Мадонна высказала мнение относительно конфликта на Ближнем Востоке. Она призналась, что происходящее «разрывает ей сердце».