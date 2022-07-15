Милонов придумал «страшное наказание» блогеру за видео с ребенком за рулем Милонов призвал на три года отлучить от соцсетей жительницу Екатеринбурга за видео с ребенком за рулем

Фото: Виталий Милонов/vk.com

Виталий Милонов

Жительницу Екатеринбурга, опубликовавшую в Сети видео со своим годовалым сыном за рулем, необходимо лишить водительских прав и доступа к интернету на три года, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Парламентарий подчеркнул, что отлучение женщины от компьютера станет для нее «страшным наказанием». По его словам, «статус блогерши не дает никаких преимуществ, наоборот — больше ответственности».

Статус блогерши не дает никаких преимуществ. Наоборот — больше ответственности, так как она не только нарушила административное законодательство, но и использовала для этого средство пропаганды — интернет, она пропагандировала нарушение, поэтому и наказание должно быть двукратным. Лишить прав на три года за нарушение ПДД, а судом запретить ей подходить к компьютеру и соцсетям на три года. Для нее это будет страшное наказание, — рассказал Милонов.

Накануне уральский блогер Александра Коршунова опубликовала в социальных сетях видео, как ее маленький сын управляет автомобилем. В отделении пропаганды БДД ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что девушкой заинтересовалась полиция из-за несоблюдения правил перевозки детей в машине. В видеоролике маленький мальчик широко улыбается, переключает музыку и даже крутит руль. Коршунова написала, что ребенок остался в восторге от роли водителя. По словам сотрудников правоохранительных органов, держать ребенка на коленях в автомобиле крайне опасно, так как при резких маневрах или ДТП он может серьезно пострадать.

Ранее Ассоциация блогеров и агентств России начала работу над созданием черных списков участников этой сферы, заявил сооснователь ассоциации Максим Перлин. По его словам, такие регистры были внутри рынка у каждого менеджера или агентства, однако теперь перечни решили объединить.