Милонов предложил запретить россиянам поездки в Европу Депутат ГД Милонов предложил запретить россиянам поездки в Европу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам необходимо запретить ездить в Европу, а особенно в страны НАТО, предложил в интервью НСН депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, это небезопасно и безнравственно. Парламентарий добавил, что если кому захотелось в европейские страны, то пусть пишут расписку, что берут на себя все риски.

Вообще надо запретить людям ездить в Европу. Если есть служебная необходимость, Боширов там, Петров, все понятно, пусть едут, а отдыхать там нельзя. А если человек едет, то пусть пишет расписку, что берет на себя все риски и знает, что это небезопасно, — заявил Милонов.

По его мнению, посещая эти страны и оплачивая там чашку кофе в евро, россияне должны знать, что часть суммы пойдет на оплату снарядов, «которые убивают русских людей».

Я не представляю, чтобы советские туристы хотели бы попасть в Германию во время Великой Отечественной войны. Посещение стран-членов НАТО — безнравственно! — резюмировал Милонов.

Ранее он заявил, что в России следует создать публичные списки звезд, уехавших из страны в связи с началом военной операции на Украине. Таким образом, считает парламентарий, они будут лишены возможности зарабатывать в РФ. По его мнению, попадание в такой перечень будет для уехавших артистов «емким наказанием», поскольку кроме россиян они никому больше не нужны.