Милонов предложил ввести униформу для чиновников

Чиновникам необходимо носить одинаковые мундиры, чтобы избежать неуместной демонстрации предметов роскоши, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, таким образом госслужащие будут демонстрировать свой статус, передает «360».

Наверное, (введение формы нужно. — NEWS.ru) для того, чтобы госслужащие внешне более соответствовали духу госслужбы, чтобы мы не наблюдали отдельных расфуфыренных, разодетых в шикарную одежду, чтобы госслужащий и своей формой демонстрировал, что это человек, к которому всегда можно обратиться, что этот человек соответствует статусу госслужащего и своим поведением, — пояснил Милонов.

Он напомнил, что в дореволюционное и советское время чиновники носили мундиры. По словам политика, у всех госслужащих был свой отличительный признак. Милонов подчеркнул, что на пошив униформы для чиновников даже не придется тратить государственные деньги: по мнению депутата, госслужащие должны самостоятельно покрывать расходы на рабочую одежду.

Ранее Милонов заявил, что материнский капитал необходим в первую очередь ребенку, а не его родителям. Таким образом он прокомментировал предложение разрешить семьям тратить эту выплату на покупку автомобиля. Депутат предположил, что родители будут просто «менять» маткапитал на машину.