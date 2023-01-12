Милонов предложил стилизовать рекламу в российских городах под старину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил избавиться от «рекламного шума» в российских городах с помощью принципа «рекламного единообразия», передает «Парламентская газета». В письме министру культуры России Ольге Любимовой он написал, что в исторических центрах городов России можно стилизовать рекламные вывески под старину, чтобы они сочетались с местной архитектурой, а также разработать общие дизайнерско-стилистические рекомендации для рекламщиков. Он ориентировался на опыт Рыбинска, в центре которого вся наружная реклама выполняется в дореволюционном стиле.

В ряде российских городов на уровне местной инициативы реализуется принцип «рекламного единообразия», в рамках которого «рекламный шум» не только не портит уличные ансамбли, но и являет собой уместное дополнение к зданиям и памятникам. Наглядным примером в этом деле может служить опыт Рыбинска, где вся наружная реклама в центре выполняется в дореволюционном стиле. Полагаю, что подобный опыт мог бы быть реализован и в других исторических, культурных и туристических регионах нашей страны, — написал Милонов.

Депутат заявил, что введение принципа «рекламного единообразия» в исторических центрах российских городов стало бы дополнительным толчком для внутреннего туризма и воспитания в россиянах эстетических чувств. Он предложил регионам, которые решились бы на подобные меры, предусмотреть переходный период в три года, чтобы бизнес смог избежать дополнительной финансовой нагрузки. Помимо того, некоторые города уникальны многообразием исторических форм, поэтому Милонов предложил создать разные стили рекламы для разных районов.

Например, в Петербурге можно было бы разработать разные стили для Центрального и Адмиралтейского районов, для Васильевского острова, для Петроградки. Кировский район мог бы красоваться вывесками в стиле 20-30 годов, стилизованными под Маяковского. Московский район мог бы быть украшен вывесками 40-50 годов прошлого века, — добавил депутат.

Милонов ранее заявил, что покинувшие территорию России граждане должны быть официально названы «активными гомосексуалистами». Парламентарий уточнил, что мужчин-эмигрантов, уехавших из России после начала спецоперации на Украине, необходимо называть педерастами, а девушек — проститутками.