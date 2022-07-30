Милонов предложил создать публичные списки покинувших Россию звезд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

В России следует создать публичные списки звезд, уехавших из страны в связи с началом военной операции на Украине, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов URA.RU. Таким образом, считает парламентарий, они будут лишены возможности зарабатывать в РФ.

К этим людям не нужно принимать меры, к ним необходимо относиться как к трусам и предателям. Этого будет достаточно, чтобы они не имели перспектив работать и что-то делать в нашей стране, — сказал парламентарий.

По его мнению, попадание в такие списки будет для уехавших звезд «емким наказанием», поскольку кроме россиян они никому больше не нужны.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов предложил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть возможность запретить въезд в Россию для солистов группы «Би-2», которые «заняли активно антироссийскую позицию». До этого музыкантов включили в список артистов, отказавшихся поддержать проведение спецоперации РФ на Украине или покинувших страну в период с 24 февраля.