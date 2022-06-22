Милонов предложил предоставить бесплатные путевки участникам спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Участникам спецоперации на Украине надо предоставить бесплатные турпутевки на российские курорты для солдат и их семей, предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он напомнил, что военные несут большие физиологические и психологические нагрузки, что негативно скажется на их здоровье, пишет «360».

Да, есть установленные законодательством вознаграждения: зарплаты и медали. Но все же этим людям необходим отдых. Потому что это традиция, чтобы бойцы отдыхали, чтобы они после тяжелого периода могли отключиться и восстановить силы, — отметил Милонов.

Политик добавил, что пока эта инициатива распространяется только на непосредственных участников спецоперации. По словам депутата, в Госдуме сейчас рассматривают предложение включить в список таких лиц медиков, волонтеров и других людей. Однако, заметил Милонов, инициативу пока не приняли на законодательном уровне.

Ранее как минимум в 59 субъектах России ввели собственные выплаты или льготы для участников действий на Украине и членов их семей. Суммы выплат для семьи погибшего военного в разных регионах составляют от одного до трёх миллионов рублей. Кроме того, из резервных фондов некоторых местных правительств будут осуществляться выплаты за ранение.