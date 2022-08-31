Милонов предложил перенести обучение «фриковым» профессиям в колледжи Депутат ГД Милонов предложил перенести обучение ряду специальностей из вузов в колледжи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

В России следует пересмотреть систему высшего и среднего специального образования, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Он рассказал «360», что обучение некоторым «фриковым» профессиям необходимо перевести из вузов в колледжи. По его словам, ежегодно из высших учебных заведений выпускается масса невостребованных специалистов, тогда как страна испытывает потребность в специалистах со специально-техническим образованием.

У нас появилось много всяких фриковых профессий, не имеющих ничего общего с пользой. Менеджер гостеприимства, менеджер по продажам и так далее. По большому счету, эти профессии должны относиться к среднему образованию, но не к высшему, — заявил депутат.

Милонов направил письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с идеей расширить перечень специальностей среднего профессионального образования. В нем также предлагается провести ревизию специалистов, которых выпускают вузы, и вернуть в систему образования специалитет.

Депутат считает, что связанные с реальным сектором экономики специальности лучше многих громко-звучащих профессий, которые на деле оказываются невостребованными. По его словам, каждый год из учебных заведений выходят десятки тысяч бесполезных для экономики специалистов. В то же время в страну приезжают мигранты, которые готовы работать руками, но на них не хватает прорабов и бригадиров — людей, которые имели бы среднее специальное техническое образование.

Милонов ранее оценил идею запретить в стране рекламу фастфуда. По словам парламентария, для подобного запрета нужно определить, что является фастфудом, а также разделить его на вредный и относительно безопасный. Он также предложил маркировать фастфуд на упаковке, предупреждая об опасности его чрезмерного употребления.