Милонов потребовал проверять психику тренеров после избиения в Оренбурге Милонов: необходимо проверить психику всех детских тренеров в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Детских тренеров в России необходимо проверять на предмет психических расстройств, таким мнением с NEWS.ru поделился зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Парламентарий считает, что в подобных случаях наставники, какими бы профессионалами ни были, становятся преступниками. Таким образом он прокомментировал избиение наставником подопечного из-за проигрыша на соревнованиях по единоборствам.

Еще один повод задуматься: кроме профессиональных знаний, типа бросков через бедро или плечо, нужно проверить психическую устойчивость. Если этот тренер супергорячий оказался, нужно его привлечь к ответственности в любом случае. Возможно, такую горячность оценят по достоинству судебные психиатры и назначат принудительное лечение. А как иначе? Каким угодно можно быть профессионалом, но если не держать себя в руках, становишься преступником, — добавил Милонов.

Ранее Минспорт Дагестана сообщил в ведомственном Telegram-канале, что Алаудин Атаев из села Карабудахкент Карабудахкентского района республики не является тренером, не работает в государственных спортивных учреждениях и не имеет соответствующего образования для ведения тренерской деятельности. В министерстве подчеркнули, что Атаев «»прыгал» из одного спортзала в другой, где его даже выгоняли».

Накануне Виталий Милонов в своем Telegram-канале заявил, что на сайте «Госуслуги» следует создать специализированный раздел для знакомств. По его словам, в этой отрасли преобладают приложения и сервисы, предлагающие лишь нахождение полового партнера на одну-две ночи.