Милонов поддержал идею компенсации 50% стоимости аренды жилья для молодежи

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Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов поддержал идею о компенсации 50% стоимости аренды жилья для молодежи, чтобы участники программы могли параллельно копить деньги на первый взнос по ипотеке. В беседе с Lenta.ru депутат пояснил, что такая мера позволит стимулировать уход от аренды квартир.

Идея неплохая, потому что надо максимально стимулировать уход от аренды к выплатам по ипотеке. Я целиком и полностью разделяю такие вещи, — пояснил парламентарий.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский подчеркнул, что такая инициатива Минстроя положительно отразится на демографической ситуации в России и даст молодым специалистам возможность повысить уровень жизни. При этом парламентарий подчеркнул, что существует риск роста цен на покупку квартир из-за увеличения спроса.

Министерство строительства России ранее выдвинуло предложение о компенсации 50% арендной платы для молодых граждан. Участвующим в программе необходимо будет одновременно откладывать средства на первый взнос для приобретения квартиры в новом доме через ипотечный кредит. Ожидается, что программа затронет приблизительно 310 тысяч российских граждан.