Милонов отреагировал на скандал с тренером-насильником в Волгограде Милонов: тренеру-насильнику из Волгограда нельзя работать с детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Мужчина, осужденный за изнасилование, который устроился работать детским тренером по тхэквондо в Волгограде, должен быть уволен, считает депутат Виталий Милонов. В беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей отметил, что есть категории преступлений, которые несовместимы с дальнейшей работой с детьми.

Если он скрыл свое прошлое, то его нужно незамедлительно уволить! Есть категория преступлений, которые несовместимы с дальнейшей работой с детьми. Здесь, во избежание рецидива, так как этот гражданин, судя по всему, имеет внутренние отклонения, моральные, то лучше не допускать беды. Ему нельзя заниматься тхэквондо с детьми. Со взрослыми — пожалуйста, — отметил Милонов.

Ранее стало известно, что в Волгограде требуют отстранить от работы насильника, устроившегося в спортклуб тренером по тхэквондо. По данным СМИ, в 2015 году мужчину осудили за групповое изнасилование и приговорили по двум статьям к семи годам лишения свободы.

При этом в 2021 году Николай вышел на свободу после сокращения срока и устроился на работу в спортивный клуб «Форвард». Родители воспитанников детского тренера утверждают, что главный тренер и директор спортшколы Вячеслав Скотников знал о судимости тренера, но все равно допустил его к работе с детьми.