Он не должен учиться. Его нужно осудить и посадить за подобного рода экстремистские высказывания и действия. Думаю, его родителям будет стыдно. Я понимаю — тут же диаспора будет подпискивать, что, якобы, он не виноват. А если бы русский парень у него на родине такое бы сказал? Да его убили бы, камнями закидают. Но мы — цивилизованные люди, которые наказывают по закону. Лет семь-восемь он должен познавать на рудниках, кто алкаш, кто не алкаш, — подчеркнул Милонов.