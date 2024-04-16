Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что студенту, предположительно из Узбекистана, назвавшему русских «нацией алкашей», не место в вузе. Парламентарий призвал осудить молодого человека по всей строгости закона. По его словам, данный гражданин заслуживает семи-восьми лет на рудниках.
Он не должен учиться. Его нужно осудить и посадить за подобного рода экстремистские высказывания и действия. Думаю, его родителям будет стыдно. Я понимаю — тут же диаспора будет подпискивать, что, якобы, он не виноват. А если бы русский парень у него на родине такое бы сказал? Да его убили бы, камнями закидают. Но мы — цивилизованные люди, которые наказывают по закону. Лет семь-восемь он должен познавать на рудниках, кто алкаш, кто не алкаш, — подчеркнул Милонов.
Ранее пресс-служба СК РФ в официальном Telegram-канале ведомства заявила, что председатель Следкома Александр Бастрыкин «поручил возбудить уголовное дело в связи с оскорбительными высказываниями мужчины, проживающего в Санкт-Петербурге». В публикации СК отмечается. что «в социальных медиа сообщается об оскорбительных высказываниях гражданина Узбекистана, проживающего в Санкт-Петербурге, в адрес определенной группы лиц в публичном пространстве».