Милонов ответил Чеботиной на «угрозу» выступать в шубе из-за дресс-кода Милонов: «голые» танцы на сцене компенсируют отсутствие у артистов таланта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что некоторые артисты надевают на выступлениях откровенные наряды не из-за жары, а в погоне за скабрезным шоу. Парламентарий считает, что подобным образом музыканты пытаются привлечь к себе внимание, так как «в чистом виде не заходят». Так он ответил на соответствующее заявление исполнительницы Люси Чеботиной, пообещавшей выходить к микрофону в шубе, если в РФ примут закон о дресс-коде для знаменитостей.

Да, действительно. Это известная вещь. Монсеррат Кабалье, Лучано Паваротти стояли голыми на сцене и пели из-за жары. На самом деле нет. Голыми танцуют на сцене, чтобы добавить скабрезного шоу к своим выступлениям, так как в чистом виде они не заходят, нужно что-то дополнительное, — добавил Милонов.

Собеседник отметил, что не является сторонником введения дресс-кода. В то же время депутат считает необходимым запретить появление на сцене в нетрезвом состоянии, а также нецензурную брань во время выступлений.

Хотя я, честно, не сторонник какого-то дресс-кода для музыкантов, когда-то и рокеров за джинсы ругали. Мы можем в таком раже дойти непонятно до чего. Матом со сцены нужно запрещать ругаться, пьяными выходить — однозначно надо запрещать, это неуважение к зрителям. Но указывать, как одеваться... Если певица одевается, как Бузова, то что ей объяснять? Она же не поймет ничего, — подытожил Милонов.

Певица Люся Чеботина, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru о введении дресс-кода для артистов после скандального выступления Ольги Бузовой, ранее предложила одеть гимнасток и фигуристок. По ее словам, люди просто не понимают, как бывает жарко и тяжело на сцене. В кулуарах ПМЭФ исполнительница отметила, что ее уносили с выступлений несколько раз из-за того, что она практически падала в обморок.