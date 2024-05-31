«Психическая травма»: Милонов о российском бойце, сравнившем плен с тещей Милонов: не надо обращать внимания на слова бойца, сравнившего плен ВСУ с тещей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru заявил, что не стоит обращать внимания на слова российского бойца, который сравнил украинский плен с жизнью под одной крышей с тещей. Парламентарий призвал учесть психическое и эмоциональное состояние военных.

Я думаю, что об этом не стоит говорить, потому что психическое и эмоциональное состояние парней понятно. Не надо обращать внимания. Еще неизвестно, как бы мы после плена говорили, нельзя ставить себя на его место. Сказал и сказал. Как минимум у него психическая травма. Забыли и пропустили мимо ушей, — заявил Милонов.

Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев ранее опубликовал видео возвращения из плена 75 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передали такое же число военнопленных ВСУ. Российские солдаты в кадре передали приветы родным и шутили. Один из них заявил, что плен — это ерунда после того, как он полгода жил с тещей.

Главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян до этого распространила списки из 500 украинских военнопленных, которых отказывается обменивать Киев. Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский готов забрать только 38 членов бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).