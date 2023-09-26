В Госдуме удивились удочерению избитой девочки «сумасшедшими» родителями Милонов назвал сумасшедшими приемных родителей, избивших до комы приемную дочь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru назвал сумасшедшими родителей из Томской области, избивших до состоянии комы шестилетнюю приемную дочь. Он не исключил, что руководство региона и местные органы опеки уже взяли дело под контроль.

Думаю, что органы опеки и губернатор взяли дело под контроль. Тем не менее это безумие. Каким образом детей дали усыновить? Надо было побеседовать с родителями. Фанатики, которые прикрываются благими целями, еще опаснее. Психолог может беседовать на предмет явных отклонений. Это явно какие-то сумасшедшие. Реально сумасшедшие люди, — отметил Милонов.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что избитая в приемной томской семье шестилетняя девочка находится в коме. По словам омбудсмена, пострадавшую, если это потребуется, перевезут в любую федеральную клинику.

Управление Следственного комитета РФ по Томской области уточнило, что девочка попала в реанимацию еще 30 августа, ее состояние оценивается как тяжелое. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию детей) и по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности малолетнему ребенку). В ведомстве уточнили, что помимо пострадавшей у женщины есть еще два родных и четыре приемных ребенка, они были изъяты из-под ее опеки.

Как ранее рассказал старший брат девочки, приемная мать довела ее до клинической смерти. По его словам, женщина постоянно издевалась над детьми: выворачивала дочери конечности, ставила несовершеннолетних под холодный душ, била ремнем и оставляла без еды. Покинувшая семью после совершеннолетия девушка тоже рассказала о насилии в семье и написала заявление в полицию.