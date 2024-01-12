Милонов призвал проверить компании, предлагающие отсрочку от армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов призвал проверить организации, рекламирующие услуги по получению отсрочки от армии, передает РИА Новости со ссылкой на документ. С соответствующей просьбой он обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву. По словам депутата, такими услугами компании подрывают национальное единство.

Прошу вас провести комплексную проверку деятельности подобных организаций (занимающихся рекламой отсрочки от армии) на территории нашей страны и при необходимости принять меры реагирования, — говорится в документе.

Такая реклама в последнее время попадается в интернете с завидной частотой, добавил он. При этом существуют организации, которые не только предлагают отсрочку от армии, но и смену гражданства. Депутат считает, что подобную рекламу можно приравнять к государственной измене.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что более 500 тысяч человек были привлечены к службе в ВС РФ в 2023 году. Из них 420 тысяч человек прибыли по контракту и более 80 тысяч являются добровольцами. По словам политика, поставленные ранее президентом Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию были выполнены в полном объеме.