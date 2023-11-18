Милонов назвал оптимальное число детей для гармонии в семье Депутат Милонов: для гармонии в семье должно быть пять и больше детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Для гармоничного развития семьи в ней должно быть более пяти детей, заявил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Парламентарий пояснил, что опирается только на свой собственный опыт.

Исходя из личного опыта — от пяти и больше. В таких условиях семья более гармонично развивается, тогда и детям хорошо и нескучно, не сидят они одинокие и несчастные, не надоедают родителям, а родители не делают из них баловней, не пытаются в них реализовать нереализованные собственные желания, — пояснил он.

При этом Милонов подчеркнул, что нельзя вести разговор о рождении детей в контексте демографии, потому что это про ценность в обществе. Если ценности есть, то в стране все будет хорошо, и дети будут появляться не потому, что государство просит, а потому что родители так хотят, указал депутат.

Ранее сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди предложила подумать об ужесточении ответственности за склонение к аборту. По ее словам, речь идет о принуждении женщин к аборту через уговоры, предложения, подкуп, обман или другие требования.

До этого семейный психолог Ольга Силина заявила, что введение в школьную программу уроков семьеведения может стать частью работы по популяризации традиционных ценностей в российском обществе. При этом специалист обратила внимание, что такие современные тенденции, как позднее создание отношений в пользу карьеры или отказ от рождения детей, искажают ценность семьи, поэтому профилактическую работу нужно вести и с родителями.