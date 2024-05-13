Милонов назвал Макаревича символом Иуды в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) является символом Иуды в России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам парламентария, артист утратил статус российского исполнителя, хоть формально и имеет российский паспорт. Таким образом депутат прокомментировал недавний разговор Макаревича с пранкерами, позвонившими ему от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Я считаю, что он утратил статус российского исполнителя. Формально у него еще есть российский паспорт, но за эти годы Макаревич сделал все, чтобы о нем забыли и говорили только с презрением. <...> Современная медаль Иуды — орден Макаревича, — высказался парламентарий.

По словам Милонова, «Макаревич — это новая единица презрения к человеку». Парламентарий пояснил, что певец является эталонным символом презрения к человеку, который готов был за деньги сделать все что угодно и ничего не стеснялся. Как отметил депутат, в России артиста видеть не желают.

Макаревич — это новая единица презрения к человеку. Один Макаревич. Эталонный 100-процентный символ нашего презрения к человеку, который все делал в России, ничего не стеснялся и за деньги делал все что угодно, — заключил Милонов.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) ранее обсудили с Макаревичем возможность возвращения певца в Россию от имени президента Украины Владимира Зеленского. В ходе розыгрыша музыкант пожелал Киеву победы и отметил, что «считает до нее дни».