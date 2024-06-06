Милонов назвал арест «ведьмы» Полынь спасением для доверчивых людей Депутат Милонов: арест «ведьмы» Полынь пошел на пользу доверчивым людям

Арест главы оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елены Суликовой, известной под псевдонимом Алена Полынь пошел на пользу доверчивым людям, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заметил, что главной статьей дохода женщины был обман.

Это не наказание Полынь, а спасение доверчивых людей, которых она вводила в заблуждение какими-то курсами или своими бредовыми магическими услугами, которых, честно говоря, не существует, а к ним она точно никакого отношения не имела. <...> Единственный источник ее заработка — это обман и ложь. Больше, кроме обмана, она ничем заниматься не умеет. Поэтому мы спасаем людей. Мы этого и добивались, чтобы общество было надежно изолировано от таких Полыней, — уточнил парламентарий.

Депутат также обратил внимание на то, что считает Суликову «рукожопой». По его словам, Полынь сама предоставила возможность собрать доказательную базу для ее дела. Он также напомнил, что не раз выступал против деятельности женщины и называл ее мошенницей.

Ивантеевский районный суд Московской области ранее отправил Суликову под арест на срок до 4 августа. Глава «магического» заведения подозревают в экстремизме и оскорблении религиозных чувств. На заседании Полынь частично признала вину.