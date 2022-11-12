Милонов назвал американцев убийцами, давших HIMARS «диким упырям»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Вооруженные силы Украины 12 ноября нанесли удар ракетами из HIMARS по кинотеатру в Горловке, сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он подчеркнул, что американцы дали это оружие «диким упырям», которые стреляют по подобным объектам. Милонов подчеркнул, что удар по кинотеатру нельзя ничем объяснить. Видео с заявлением парламентария опубликовано в Telegram-канале Zvezdanews.

Это кинотеатр с клубами, детскими кружками и секциями. Американцы дали диким упырям ракеты, которыми они стреляют по кинотеатрам. По сути дела, назвать украинцев убийцами недостаточно. Убийцы — американцы, а действуют они руками диких подонков, — сказал депутат.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что тактика тотального замалчивания мировым сообществом преступлений украинской власти является одним из видов соучастия. При этом Киев играет жизнями мирных граждан.

Так парламентарий прокомментировал удар ВСУ по Каховской ГЭС, в результате которого критического вреда плотине нанесено не было. До этого выяснилось, что украинская сторона обстреляла станцию из HIMARS.