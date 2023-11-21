Милонов нашел применение для «мужских» тампонов на Украине Милонов: финские тампоны для трансгендеров могут пригодиться на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Финские тампоны для трансгендерных мужчин могут быть полезны на Украине, заявил в беседе NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. По его словам, если Киев хочет как можно скорее евроинтегрироваться, то ему стоит начать с внедрения средств личной гигиены, предназначенных ЛГБТ-персонам.

Финляндия от нас отделилась, даже закрыла границы с Россией, поэтому этот товар пускай тоже остается у них. Нужно, чтобы финны активнее поставляли этот продукт на Украину. Раз Киев хочет поскорее евроинтегрироваться, то должен начинать именно с этого. Некоторые там ошибочно полагают, что евроинтеграция — это деньги, что неверно. Знаю, что сейчас идет активный набор ЛГБТ-комьюнити Украины в ВСУ, поэтому предполагаю, что трансгендеры тоже не должны отрываться от призыва. Они могут, в частности, стать медбратьями, искусственное дыхание им наверняка понравится делать. И эти медицинские «аксессуары» также могут понадобиться, — сказал Милонов.

Политик добавил, что в России этот финский продукт не будет актуальным. Милонов напомнил, что в РФ по закону запрещена смена пола, а страна стремится к сохранению традиционных ценностей.

До этого стало известно, что Финляндия выпустила новый продукт личной гигиены — тампоны, предназначенные для женщин, которые сменили пол на мужской, но не избавились от менструации. В следующем году компания-производитель планирует выйти на международный уровень.

Ранее Министерство юстиции России направило в Верховный суд РФ административное исковое заявление о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории страны. В ведомстве уточнили, что увидели в деятельности движения возбуждение социальной и религиозной розни.