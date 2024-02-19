Милонов нашел альтернативное наказание для модели, оголившей грудь у храма Милонов: оголившей грудь у храма Василия Блаженного модели нужно извиниться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Модели OnlyFans Лолите Богдановой, оголившей грудь у храма Василия Блаженного, следует публично извиниться и показать, что она осознала свою неправоту, заявил член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Комментируя ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня», депутат подчеркнул, что в противном случае следует ее оштрафовать.

Я бы ее не сажал в тюрьму, а заставил бы принести публичные извинения, рассказать, что она осознала свою неправоту. Если это действительно так. А если нет, можно и оштрафовать. Она ведь делала это ради хайпа. Надо подобрать такую сумму, чтобы пиар получился не прибыльным, а неприятным, — пояснил Милонов.

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Артем Бичаев тем временем отметил, что модель должна понести наказание, соразмерное совершенному поступку. Парламентарий подчеркнул, что законом предусмотрена ответственность как за оскорбление чувств верующих, так и за хулиганство.

Данная тема — уже притча во языцех, она достаточно избита. Если дама, будучи взрослой и имея мозг, не узнала заранее, чем заканчивались аналогичные ситуации, то очень трудно рассуждать о ее поступке, — заключил депутат.

МВД России ранее объявило Богданову в розыск по уголовной статье. По какой конкретно статье разыскивают девушку, не уточняется. Три года назад в Сети появилось видео, на котором Богданова оголяет грудь на Красной площади на фоне храма Василия Блаженного.