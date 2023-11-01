Миллер заявил, что западный бизнес хочет возвращения российского газа

Фото: gazprom

Алексей Миллер

Западные компании хотят возвращения на европейский рынок российского газа, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер во время Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2023). По его словам, которые приводит MK.RU, Европа всегда потребляла газа больше, чем добывает, и спрос на него в ближайшие десятилетия будет только расти.

[Западные компании] предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись, — сказал Миллер.

Также он отметил, что пути развития газового рынка намечаются в новых мировых центрах — это страны Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона. Миллер подчеркнул, что Россия будет наращивать сотрудничество с ними.

Ранее сообщалось, что Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов на ПМГФ-2023 подписали Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Договоренности касаются развития сферы поставок и транспортировки газа, а также области геологоразведки и добычи углеводородов.

Стороны обсудили также, в частности, поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Они начались в октябре по магистральному газопроводу «Средняя Азия — Центр». Как заявил глава «Газпрома», обговаривались и вопросы транзита российского газа в третьи страны.