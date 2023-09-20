Мигрантов предложили «безальтернативно» выдворять из РФ за нарушение закона Депутат Нилов: нарушивших закон мигрантов нужно безальтернативно выдворять

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы подготовили к рассмотрению законопроект, ужесточающий ответственность нелегальных мигрантов за правонарушения, сообщает «Парламентская газета». Как рассказал в беседе с изданием один из авторов документа, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, сейчас за нарушение закона иностранцев могут выслать из страны или назначить штраф. Депутаты предлагают сделать выдворение обязательным.

Наш законопроект предлагает скорректировать КоАП РФ таким образом, чтобы к иностранным правонарушителям обязательно и безальтернативно применялось административное выдворение за пределы Российской Федерации наряду с наложением административного штрафа, — подчеркнул Нилов.

По его словам, ужесточение связано с ростом числа правонарушений, совершенных мигрантами, особенно нелегальными. Как сообщает издание со ссылкой на информацию МВД, за последние три года преступность мигрантов в России выросла на 25%. По данным главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, с начала текущего года иностранцы уже совершили около 25 тысяч преступлений, в том числе 157 убийств. Число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на треть, изнасилований — на 11%. В первом полугодии 2023 года в суды направлено более 1200 уголовных дел в отношении мигрантов.

Как пишет издание, авторы законопроекта отмечают важность легальной миграции для экономики страны. Прием иностранцев на работу без контракта способствует формированию теневого рынка труда и росту в том числе контрабанды, незаконного оборота наркотиков и оружия.

За первое полугодие 2023 года в России на миграционный учет встал 7 455 001 человек, за 2022 год — 16 870 094, за 2021 — 13 392 897 человек, отмечает издание.

Ранее председатель профсоюза полиции Москвы Михаил Пашкин предложил разрешить продажу оружия только тем мигрантам, которые отслужили в армии РФ. Он заявил, что запрет на продажу оружия мигрантам, которые получили гражданство России менее пяти лет назад, необходимо дополнить.