Мигрантам в России могут начать обнулять языковые сертификаты ЛДПР предложила внедрить механизм обнуления языковых сертификатов мигрантов

Фото: Артем Житенев/РИА Новости

Тестирование иностранных граждан по русскому языку

Депутаты ЛДПР предложили ввести механизм отзыва Рособрнадзором у мигрантов сертификатов о владении русским языком, сообщил NEWS.ru лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, в этом случае иностранцу придется пройти все процедуры заново, а организацию, выдавшую ему документ, ждет проверка.

Отзыв сертификата о знании языка заставит приезжих проходить все разрешительные процедуры заново под строгим контролем. Тогда мы сможем избавиться от нежелательных для общества элементов, проникших в Россию за взятки, – рассказал Слуцкий.

Авторы законопроекта напомнили, что подобный сертификат нужен иностранцу для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или получения патента. Однако отсутствие возможности его отозвать лишь способствует созданию условий для незаконного пребывания в стране иностранных граждан путем фальсификации хода и результатов сдачи ими экзаменов. В ЛДПР уверены, что принятие законопроекта позволит Рособрнадзору оперативно реагировать на нарушения порядка их выдачи и предотвратить тем самым рост случаев нелегальной миграции.

Ранее ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская заявила, что экзамены для приезжающих в Россию трудовых мигрантов при получении вида на жительство или гражданства следует пересмотреть, иностранцы должны понимать русскую речь. По ее словам, это главный гарант того, что будущий трудовой мигрант сможет адекватно выполнять профессиональные действия и социализироваться в обществе.