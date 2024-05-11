МИД заявил об ударах по России британским оружием МИД: ВСУ атакуют российские регионы британским вооружением

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Украинские войска активно используют поставляемое Великобританией вооружение при атаках на российские регионы, сообщил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. По словам дипломата, сегодня Лондон является одним из крупнейших военных поставщиков ВСУ.

По оценкам самих англичан, с 2022 года Лондон уже выделил на военные нужды Украины около Ј7,1 млрд. При этом поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов, — заявил Беляев.

Кроме того, Британия активно лоббирует военные поставки Украине другими странами. Беляев уверен, что новый пакет помощи ВСУ на £500 млн обусловлен стремлением Лондона продемонстрировать свои лидерские амбиции в НАТО и Европе. Он напомнил, что аналогичным образом британские власти действовали при поставках Киеву крылатых ракет Storm Shadow и танков Challenger II.

Ранее администрация США проверила, используется ли предоставленная Украине военная помощь не по назначению. Согласно докладу, в Вашингтоне не наблюдают таких признаков. США также не нашли доказательств применения военной помощи в нарушение целей поставки.