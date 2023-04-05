МИД заявил о попытках Киева воздействовать на гражданские спутники России

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Украинское руководство при участии зарубежных специалистов пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, что является запредельным нарушением международного права, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. Москва вправе ответить, что все необходимые возможности для этого имеются, добавили в ведомстве.

Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи. Это является запредельным нарушением международного права. Российская сторона вправе ответить подобающим образом. Все необходимые возможности для этого имеются, — говорится в сообщении.

Ранее американская компания SpaceX ограничила использование Украиной сети Starlink в управлении беспилотными летательными аппаратами с целью нанести ущерб России. Президент компании Гвинн Шотвелл подчеркнула, что Starlink не предназначен «для превращения в оружие», и напомнила, что контракт компании с Киевом предусматривает использование сети прежде всего в гуманитарных целях, в то время как управление БПЛА с ее помощью выходит за рамки соглашения.

В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее появилось сообщение, что украинские военные впервые дистанционно установили немецкие противотанковые мины AT2 на северо-западе Донецка.

В ночь на 28 марта при помощи РСЗО типа MARS 2 (M270 MLRS) ВСУ выпустили кассетные ракеты MFOM AT2, начиненные противотанковыми минами. Часть ракет была перехвачена и сбита ПВО, но одна ракета сбросила мины на территорию жилого поселка.