МИД фиксирует ложные обвинения в причастности России к инциденту в Польше МИД России фиксирует ложные обвинения в причастности Москвы к ракетному инциденту на территории Польши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД РФ отвергает причастность российских вооруженных сил к падению ракет на территории Польши 15 ноября, в результате которого погибли два местных жителя, и фиксирует распространение ложных сообщений, обвиняющих в инциденте Москву. В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что мероприятия являются частью антироссийской кампании.

Фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации, которые в унисон без желания разобраться в ситуации поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия. <...> Усматриваем в этой вакханалии умышленные действия, предпринимаемые в рамках проводимой на Западе на системной основе антироссийской кампании вокруг Украины, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки. В МИД заявили, что это происходит на фоне того, что режим президента Украины Владимира Зеленского, «похоже, утомил их покровителей».

Тем более что предварительные данные об этом инциденте указывают на Украину, — резюмировали в МИД.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала представителей власти Польши извиниться за обвинения в пуске ракет по территории страны. Она отметила, что президент Польши Анджей Дуда не смог доказать причастность российских войск к обстрелу территорий, в то время как ряд ведомств уже успели обвинить РФ в произошедшем.