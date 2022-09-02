МИД заявил о готовности России поставлять изотопную продукцию в Ирак Дипломат Кинщак: Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию, а также оказывать содействие в области неэнергетического применения ядерной энергии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. Он подчеркнул, что Россия готова к реализации крупных совместных проектов с Ираком.

С российской стороны обозначена готовность к оказанию содействия иракским партнерам в области неэнергетического применения ядерной энергии и поставок изотопной продукции, а также обучения персонала в профильных российских вузах по соответствующим специальностям, — сказал дипломат.

Он также добавил, что на сегодняшний день профильные ведомства двух государств — российская корпорация «Росатом» и иракское Агентство по контролю за радиоактивными материалами — проводят совместную работу по актуализации двусторонней нормативно-правовой базы и подписанию меморандума «о взаимопонимании по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии».