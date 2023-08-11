МИД заявил, что Россия выступает против ядерной войны МИД: Россия выступает против ядерной войны, но делает все для своей безопасности

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Россия исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана, но при этом делает все необходимое для защиты национальной безопасности и суверенитета, сообщили в МИД РФ. Таким образом в ведомстве прокомментировали дискуссию в обществе об актуальности мер по ненацеливанию стратегических ядерных сил, осуществлявшихся с 90-х годов Россией, Великобританией и США.

Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) её союзников относится к числу высших государственных приоритетов. При этом руководство нашей страны твёрдо привержено принципу недопустимости ядерной войны. Исходим из того, что в такой войне не может быть победителей и она не должна быть развязана, — говорится в сообщении.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что о гипотетическом выводе российского тактического ядерного оружия с территории Белоруссии можно будет говорить лишь при условии, что США и НАТО откажутся от деструктивного курса в отношении России, а также выведут из Европы американское ядерное оружие.

Ранее заведующий кафедрой политического анализа и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин исключил вероятность того, что США выведут свое ядерное оружие из Европы.. Он отметил, что именно ядерное оружие позволяет Штатам «держаться» за Европу.