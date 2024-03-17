МИД: Западу не удалось сорвать выборы президента России МИД РФ: Западу не удалось отбить у россиян желание проголосовать на выборах

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Евгений Иванов

Западу не удалось сорвать выборы президента РФ и отбить у российских граждан желание прийти на избирательные участки, заявил председатель комиссии МИД России по выборам, статс-секретарь — замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов на брифинге в ЦИК. По его словам, почти 250 тысяч человек за пределами страны уже проголосовали.

Та мобилизация, которую мы видим на сегодняшний момент, доказывает, что, несмотря на все попытки нам помешать, на войну и жестко токсичный информационный фон западных СМИ, наши граждане считают необходимым продемонстрировать свою принадлежность к стране и не стесняются этого, — сказал он.

Ранее сообщалось о километровых очередях к избирательным участкам по всему миру. Так, на Пхукете россияне ждали возможности проголосовать, несмотря на то, что температура воздуха превышала +30 градусов. При этом люди шутили и подбадривали друг друга. Аналогичная ситуация наблюдалась в Астане.

Кроме того, очередь на одном из участков в Приднестровье растянулась на сотни метров. Некоторым пришлось стоять отстоять больше часа, чтобы отдать свой голос. Похожая ситуация сложилась в Тель-Авиве, на Кипре, у российского посольства в Баку и в Стамбуле.