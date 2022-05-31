Названо число экстремистских выходок у посольств России МИД: число экстремистских происшествий у посольств России превысило тысячу

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В последнее время участились случаи экстремистских происшествий у российских посольств по всему миру, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Количество нападений в первые месяцы 2022 года превысило тысячу и продолжает расти. При этом за весь 2021-й таких случаев было около 300, передает РИА Новости.

С началом специальной военной операции на Украине количество различных манифестаций и экстремистских выходок вокруг российских посольств и консульских учреждений резко выросло. Если в 2021 году подобных происшествий насчитывалось около трехсот, то за первые неполные пять месяцев текущего года их количество уже перевалило за тысячу и продолжает увеличиваться, — сказал Иванов.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что 7 марта в Париже было совершено нападение на представительство Россотрудничества. По информации дипломата, в здание Русского дома науки и культуры бросили «коктейль» с горючей жидкостью. В тот же день неизвестный на грузовом автомобиле протаранил ворота российского посольства в Дублине, въехав в них задним ходом. Водитель грузовика был задержан.

19 марта неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии посольства РФ в эстонском Тарту. Российская дипмиссия в Таллине назвала эту выходку следствием антироссийской кампании, развязанной на Западе.